Informations pratiques

Exposition « L’insaisissable » / Sortie de résidence photographique de l’artiste Julien Goldstein 20 octobre 2026 – 20 mars 2027 Artothèque d’Angers Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-20T13:00:00+02:00 – 2026-10-20T18:00:00+02:00

Fin : 2027-03-20T13:00:00+01:00 – 2027-03-20T18:00:00+01:00

L’Artothèque d’Angers accueille en résidence le photographe Julien Goldstein, lauréat de la bourse photographique Mécène & Loire. Au cours de cette résidence, l’artiste développera une nouvelle série d’œuvres autour du thème de « L’insaisissable ». Les tirages issus de ce travail feront l’objet d’une exposition à partir de l’automne 2026, avant d’intégrer la collection de l’Artothèque.

Lors de cette résidence, Julien Goldstein explore l’univers de la création variétale et de la sélection semencière en Maine-et-Loire, territoire historique de l’horticulture française. Le projet interroge les processus de transformation du végétal à travers trois échelles : de l’infiniment petit des structures cellulaires observées en microscopie, aux espaces de recherche et serres expérimentales, jusqu’aux paysages agricoles façonnés par ces innovations.

En collaboration avec Mécène & Loire, cette approche post-documentaire questionne notre rapport aux semences – ces entités à la fois matérielles et porteuses d’un patrimoine génétique insaisissable, au cœur des enjeux alimentaires et environnementaux contemporains.

Artothèque d’Angers 35, boulevard du roi René Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 05 59 83 https://musees.angers.fr/lieux/artotheque-d-angers/index.html https://www.instagram.com/musees_angers/;https://www.instagram.com/le_ru_angers/ L’Artothèque est un lieu de diffusion de la création contemporaine grâce au prêt des œuvres originales de sa collection et à une politique d’expositions et d’activités régulières, dans et hors de ses murs. Elle est également un lieu d’initiation et de sensibilisation à l’art d’aujourd’hui.

Le prêt de deux ou trois mois permet à chacun de construire sa propre relation à l’œuvre dans la vie quotidienne, à la maison, à l’école ou dans l’entreprise.

L’Artothèque accueille et accompagne tous les publics dans le choix des œuvres, les visites d’expositions ou les projets pédagogiques.

L’Artothèque d’Angers accueille en résidence le photographe Julien Goldstein, lauréat de la bourse photographique Mécène & Loire. Au cours de cette résidence, l’artiste développera une nouvelle série…

© Julien Goldstein