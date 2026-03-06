Exposition Live Steam Up Show 2026 Palais des Bonbons du Nougat et des Souvenirs Montélimar

Exposition Live Steam Up Show 2026

Palais des Bonbons du Nougat et des Souvenirs 100, Route de Valence Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Le palais accueille le réseau de la G1MRA (Gauge One Model Railway Association) avec un grand format de 6 mètres de largeur sur 16 mètres de longueur où plusieurs trains prestigieux libéreront leur vapeur des cylindres. Démonstrations et ateliers.

.

Palais des Bonbons du Nougat et des Souvenirs 100, Route de Valence Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 31 74 25 catherine.trocherie@icloud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The palace is home to the G1MRA (Gauge One Model Railway Association) network, with a large 6-metre wide by 16-metre long display where several prestigious trains will be releasing their steam from the cylinders. Demonstrations and workshops.

L’événement Exposition Live Steam Up Show 2026 Montélimar a été mis à jour le 2026-03-06 par Montélimar Tourisme Agglomération