Exposition Live Steam Up Show 2026 Palais des Bonbons du Nougat et des Souvenirs Montélimar samedi 25 avril 2026.
Palais des Bonbons du Nougat et des Souvenirs 100, Route de Valence Montélimar Drôme
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
2026-04-25
Le palais accueille le réseau de la G1MRA (Gauge One Model Railway Association) avec un grand format de 6 mètres de largeur sur 16 mètres de longueur où plusieurs trains prestigieux libéreront leur vapeur des cylindres. Démonstrations et ateliers.
Palais des Bonbons du Nougat et des Souvenirs 100, Route de Valence Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 31 74 25 catherine.trocherie@icloud.com
English :
The palace is home to the G1MRA (Gauge One Model Railway Association) network, with a large 6-metre wide by 16-metre long display where several prestigious trains will be releasing their steam from the cylinders. Demonstrations and workshops.
