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Exposition L’océan un colosse aux pieds d’argile médiathèque de l’Eau Vive Blainville-sur-l’Eau

Exposition L’océan un colosse aux pieds d’argile médiathèque de l’Eau Vive Blainville-sur-l’Eau

Exposition L’océan un colosse aux pieds d’argile médiathèque de l’Eau Vive Blainville-sur-l’Eau mercredi 1 juillet 2026.

Lieu
médiathèque de l'Eau Vive
Adresse
1 rue du Presbytère
Ville
54360 Blainville-sur-l'Eau
Département
Meurthe-et-Moselle
Début
mercredi 1 juillet 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
0 Gratuit

Blainville-sur-l’Eau

Exposition L’océan un colosse aux pieds d’argile

médiathèque de l’Eau Vive 1 rue du Presbytère Blainville-sur-l’Eau Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-01 14:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-07-01

Venez découvrir la nouvelle exposition de la médiathèque de l’ Eau Vive de Blainville sur l’Eau. Sur la thématique l’océan, un colosse aux pieds d’argile .
Entrée Libre et gratuite.Tout public
0  .

médiathèque de l’Eau Vive 1 rue du Presbytère Blainville-sur-l’Eau 54360 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 75 96 89  mediathequeleauvive@blainvilesurleau.fr

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English :

Come discover the new exhibition at the Eau Vive Media Center in Blainville on the theme of water. The exhibition is titled The Ocean: A Colossus with Feet of Clay.
Admission is free.

L’événement Exposition L’océan un colosse aux pieds d’argile Blainville-sur-l’Eau a été mis à jour le 2026-06-25 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS

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