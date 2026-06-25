Exposition L’océan un colosse aux pieds d’argile médiathèque de l’Eau Vive Blainville-sur-l’Eau mercredi 1 juillet 2026.

Blainville-sur-l’Eau

Exposition L’océan un colosse aux pieds d’argile

médiathèque de l’Eau Vive 1 rue du Presbytère Blainville-sur-l’Eau Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-01 14:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Venez découvrir la nouvelle exposition de la médiathèque de l’ Eau Vive de Blainville sur l’Eau. Sur la thématique l’océan, un colosse aux pieds d’argile .

Entrée Libre et gratuite.Tout public

0 .

médiathèque de l’Eau Vive 1 rue du Presbytère Blainville-sur-l’Eau 54360 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 75 96 89 mediathequeleauvive@blainvilesurleau.fr

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English :

Come discover the new exhibition at the Eau Vive Media Center in Blainville on the theme of water. The exhibition is titled The Ocean: A Colossus with Feet of Clay.

Admission is free.

L’événement Exposition L’océan un colosse aux pieds d’argile Blainville-sur-l’Eau a été mis à jour le 2026-06-25 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS