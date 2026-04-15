Exposition L’odyssée des invisibles, Médiathèque Jean Lévy, Lille
Exposition L’odyssée des invisibles, Médiathèque Jean Lévy, Lille lundi 4 mai 2026.
Exposition
L’odyssée des invisibles 4 – 23 mai Médiathèque Jean Lévy Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-04T14:00:00+02:00 – 2026-05-04T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00
Cette exposition met en lumière le handicap invisible, et en particulier les troubles du neurodéveloppement (dyslexie, dyspraxie, TDAH, etc.), à travers une série de 10 portraits photographiques réalisés par Lou Sarda, accompagnés d’un dispositif audio.
Chaque portrait est associé à un QR code qui permet au visiteur d’écouter le témoignage de la personne photographiée : son parcours, son diagnostic, ses obstacles, ses ressources !
Médiathèque Jean Lévy 32-34 Rue Edouard Delesalle, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://bm-lille.fr »}]
Une adaptation en portraits sensibles du livre L’Odyssée des Dys (Éditions Stock) à la bibliothèque pour le Printemps de l’accessibilité.
Elvire Cassan _ Lou Sarda _ 2026
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