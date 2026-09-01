Exposition « L’odyssée des migrants – BOZA et ORDALIE » de Meriem Bouderbala – Ancienne Chapelle du Château du Grand Launay – Visite des jardins., Château du Grand Launay, Semblançay

Informations pratiques

Exposition « L’odyssée des migrants – BOZA et ORDALIE » de Meriem Bouderbala – Ancienne Chapelle du Château du Grand Launay – Visite des jardins. 19 et 20 septembre Château du Grand Launay Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Jean-Marc Decrop accueille une nouvelle exposition consacrée à l’œuvre engagée de l’artiste franco-tunisienne Meriem Bouderbala, dans la chapelle du Château du Grand Launay.

L’artiste franco-tunisienne Meriem Bouderbala vit à Tunis. De mère française, elle a acquis la nationalité française et la décoration d’Officier des Arts et Lettres à l’occasion de ses séjours en France.

L’installation présentée ici, « L’odyssée des migrants – BOZA et ORDALIE » relate en 7 panneaux l’histoire d’une femme qui migre pour partir en Europe et qui tombe en abîme. Elle se transmute pendant ce voyage en sirène, en squelette, en hippocampe, en animal hybride, en chimère…

Il y a un parallèle revendiqué entre cette traversée de migrants vers Lampedusa et l’histoire de la traite négrière. La disposition des esclaves dans les cales des navires de la traite négrière est mise en parallèle avec l’entassement des migrants dans les canots pneumatiques à boudins d’aujourd’hui.

Le matériau utilisé comme matrice est fait de nattes mortuaires traditionnelles tressées par des artisans, qui servent en Afrique à transporter les morts vers leur dernière demeure. L’artiste les voit comme des véhicules, évoquant un passage par bateau ou par canot. Ces nattes sont couvertes de broderies et de matériaux pauvres – morceaux de filets de pêche, déchets trouvés dans la nature, morceaux de métal et de plastique découpés au fer à souder…

Liens Youtube :

L’esclavage en maquette

Témoignage de la traite atlantique et de l’esclavage colonial par Bertrand Guillet

Château du Grand Launay Le Grand Launay 37360 Semblançay Semblançay 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0630408141 http://www.jasgral.fr [{« data »: {« author »: « Bibliothu00e8que nationale de France BnF », « cache_age »: 86400, « description »: « u00c0 l’u00e9tu00e9 1789, Mirabeau pru00e9pare pour l’Assemblu00e9e constituante un discours demandant l’abolition de la traite nu00e9griu00e8re. Frappu00e9 par une gravure repru00e9sentant le navire de traite le Brooks, il fait ru00e9aliser une maquette en bois s’ouvrant par le milieu, du00e9voilant des figures en plomb de personnes ru00e9duites en esclavage entassu00e9es dans les ponts et entreponts.nnLe lobby colonial parvient u00e0 empu00eacher la lecture du discours u00e0 lu2019Assemblu00e9e et ce n’est quu2019apru00e8s le soulu00e8vement des esclavisu00e9s u00e0 Saint Domingue que la Convention abolit une premiu00e8re fois lu2019esclavage le 4 fu00e9vrier 1794. La maquette, offerte par Mirabeau u00e0 la Sociu00e9tu00e9 des Amis des Noirs, entre dans les collections de la Bibliothu00e8que de l’Arsenal par l’intermu00e9diaire de l’Abbu00e9 Gru00e9goire qui l’a longtemps pru00e9sidu00e9e.nnRu00e9tabli par Napolu00e9on en 1802, ce nu2019est que le 27 avril 1848 que l’esclavage est du00e9finitivement aboli en France. Cette annu00e9e 2026 marque les 25 ans de la loi Taubira, par laquelle la France est devenu le premier pays au monde u00e0 reconnau00eetre la traite et l’esclavage comme crime contre l’humanitu00e9.nnud83dudc49 La maquette du Brooks, est conservu00e9e aujourdu2019hui u00e0 la Bibliothu00e8que de lu2019Arsenal, site de la BnF, ou00f9 vous pouvez la voir dans lu2019exposition u00ab La poudre et lu2019encre u2013 Une conversation avec Patrick Boucheron u00bb jusquu2019au 4 juillet 2026 : https://www.bnf.fr/fr/agenda/la-poudre-et-lencre-une-conversation-avec-patrick-boucheron », « type »: « video », « title »: « Une maquette pour abolir l’esclavage », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/x1fqh0GqBGA/hq2.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=x1fqh0GqBGA », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC4qeHjCTm6etgMiHXzbTd0A », « thumbnail_width »: 480, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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À l’origine de ce projet, Jean-Marc Decrop, collectionneur et expert en art contemporain, est reconnu pour son engagement précurseur en faveur de l’art contemporain chinois. Depuis les années 1990, il a contribué à faire connaître de nombreux artistes majeurs de la scène asiatique à l’international.

Jean-Marc Decrop accueille une nouvelle exposition consacrée à l’œuvre engagée de l’artiste franco-tunisienne Meriem Bouderbala, dans la chapelle du Château du Grand Launay.

©Jean-Marc Decrop