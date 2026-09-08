Ouverture et visites guidées de l’église de Semblançay, Église paroissiale Saint-Martin, Semblançay
samedi 19 septembre 2026 · Église paroissiale Saint-Martin · Semblançay
Informations pratiques
Ouverture et visites guidées de l’église de Semblançay 19 et 20 septembre Église paroissiale Saint-Martin Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Visite libre de l’église Saint-Martin suite à sa restauration (Nef, Chœur, Vitraux).
Visites commentées samedi et dimanche à 15h, animées par Mme Claude Bernard pour un éclairage approfondi sur l’Histoire, l’architecture, les vitraux et les statues.
Église paroissiale Saint-Martin 51 La Juliotiere 37360 Semblançay Semblançay 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Visite libre de l’église Saint-Martin suite à sa restauration (Nef, Chœur, Vitraux)
©Mairie de Semblançay
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