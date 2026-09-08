Ouverture et visites guidées de l’église de Semblançay, Église paroissiale Saint-Martin, Semblançay

Informations pratiques

Ouverture et visites guidées de l’église de Semblançay 19 et 20 septembre Église paroissiale Saint-Martin Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite libre de l’église Saint-Martin suite à sa restauration (Nef, Chœur, Vitraux).

Visites commentées samedi et dimanche à 15h, animées par Mme Claude Bernard pour un éclairage approfondi sur l’Histoire, l’architecture, les vitraux et les statues.

Église paroissiale Saint-Martin 51 La Juliotiere 37360 Semblançay Semblançay 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Visite libre de l’église Saint-Martin suite à sa restauration (Nef, Chœur, Vitraux)

©Mairie de Semblançay