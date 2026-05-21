Exposition Lucky Luke et l’univers de Matthieu Bonhomme Médiathèque de Laleu La Pallice La Rossignolette La Rochelle
Exposition Lucky Luke et l’univers de Matthieu Bonhomme Médiathèque de Laleu La Pallice La Rossignolette La Rochelle lundi 1 juin 2026.
La Rochelle
Exposition Lucky Luke et l’univers de Matthieu Bonhomme
Médiathèque de Laleu La Pallice La Rossignolette 10 rue de Montréal La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-01
Exposition Lucky Luke et l’univers de Matthieu Bonhomme
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Médiathèque de Laleu La Pallice La Rossignolette 10 rue de Montréal La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 42 25 58 mediatheque.laleu@ville-larochelle.fr
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English :
Lucky Luke and the world of Matthieu Bonhomme exhibition
L’événement Exposition Lucky Luke et l’univers de Matthieu Bonhomme La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-21 par Nous La Rochelle
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