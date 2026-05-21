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Exposition Lucky Luke et l’univers de Matthieu Bonhomme Médiathèque de Laleu La Pallice La Rossignolette La Rochelle

Exposition Lucky Luke et l’univers de Matthieu Bonhomme Médiathèque de Laleu La Pallice La Rossignolette La Rochelle lundi 1 juin 2026.

Lieu : Médiathèque de Laleu La Pallice La Rossignolette

Adresse : 10 rue de Montréal

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

La Rochelle

Exposition Lucky Luke et l’univers de Matthieu Bonhomme

Médiathèque de Laleu La Pallice La Rossignolette 10 rue de Montréal La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-01

Exposition Lucky Luke et l’univers de Matthieu Bonhomme
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Médiathèque de Laleu La Pallice La Rossignolette 10 rue de Montréal La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 42 25 58  mediatheque.laleu@ville-larochelle.fr

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English :

Lucky Luke and the world of Matthieu Bonhomme exhibition

L’événement Exposition Lucky Luke et l’univers de Matthieu Bonhomme La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-21 par Nous La Rochelle

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