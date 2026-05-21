Exposition Lucky Luke et l’univers de Matthieu Bonhomme Médiathèque de Laleu La Pallice La Rossignolette La Rochelle

La Rochelle

Exposition Lucky Luke et l’univers de Matthieu Bonhomme

Médiathèque de Laleu La Pallice La Rossignolette 10 rue de Montréal La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-01

Exposition Lucky Luke et l’univers de Matthieu Bonhomme

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Médiathèque de Laleu La Pallice La Rossignolette 10 rue de Montréal La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 42 25 58 mediatheque.laleu@ville-larochelle.fr

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English :

Lucky Luke and the world of Matthieu Bonhomme exhibition

L’événement Exposition Lucky Luke et l’univers de Matthieu Bonhomme La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-21 par Nous La Rochelle