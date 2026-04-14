Exposition « Lumières cévenoles », Médiathèque Germinal, La Grand-Combe

Exposition « Lumières cévenoles » 21 avril – 30 mai Médiathèque Germinal Gard

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T09:00:00+02:00 – 2026-04-21T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T08:30:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00

Médiathèque Germinal 3 rue de la République, 30110 La Grand-Combe La Grand-Combe 30110 Gard Occitanie 04 66 34 47 37 [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 34 47 37 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheques.pgc@alesagglo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lumieres-cevenoles.fr »}]

45 photographies couleur et noir et blanc, des paysages d’automne de jour, de nuit, des forêts, des oiseaux et des mammifères emblématiques des Cévennes.