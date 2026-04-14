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Exposition « Lumières cévenoles », Médiathèque Germinal, La Grand-Combe

Exposition « Lumières cévenoles », Médiathèque Germinal, La Grand-Combe

Exposition « Lumières cévenoles », Médiathèque Germinal, La Grand-Combe mardi 21 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Germinal

Adresse : 3 rue de la République, 30110 La Grand-Combe

Ville : 30110 La Grand-Combe

Département : Gard

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif : Entrée libre

Exposition « Lumières cévenoles » 21 avril – 30 mai Médiathèque Germinal Gard

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T09:00:00+02:00 – 2026-04-21T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T08:30:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00

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45 photographies couleur et noir et blanc, des paysages d’automne de jour, de nuit, des forêts, des oiseaux et des mammifères emblématiques des Cévennes.

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