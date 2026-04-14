Exposition « Lumières cévenoles », Médiathèque Germinal, La Grand-Combe
Exposition « Lumières cévenoles », Médiathèque Germinal, La Grand-Combe mardi 21 avril 2026.
Exposition « Lumières cévenoles » 21 avril – 30 mai Médiathèque Germinal Gard
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T09:00:00+02:00 – 2026-04-21T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T08:30:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00
Médiathèque Germinal 3 rue de la République, 30110 La Grand-Combe La Grand-Combe 30110 Gard Occitanie 04 66 34 47 37 [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 34 47 37 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheques.pgc@alesagglo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lumieres-cevenoles.fr »}]
45 photographies couleur et noir et blanc, des paysages d’automne de jour, de nuit, des forêts, des oiseaux et des mammifères emblématiques des Cévennes.
À voir aussi à La Grand-Combe (Gard)
- Concert des élèves : Chant – Musiques Actuelles, Conservatoire Maurice André – Site de La Grand’Combe, La Grand-Combe 16 avril 2026
- Vacances de printemps : visite libre ou guidée / jeu de piste pour les 6-12 ans en autonomie, Maison du Mineur, La Grand-Combe 18 avril 2026
- Balade urbaine « La Grand’Combe, une ville champignon qui fête ses 180 ans ! », Maison du Mineur, La Grand-Combe 22 avril 2026
- Soirée écriture, Bourse du Travail La Grand’Combe, La Grand-Combe 23 avril 2026
- Vacances de Printemps : ateliers enfants, Maison du Mineur, La Grand-Combe 24 avril 2026