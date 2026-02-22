Exposition MAGCP de Cajarc Au bout du monde, Julia Gault, Thomas Teurlai MAGCP Cajarc
Exposition MAGCP de Cajarc Au bout du monde, Julia Gault, Thomas Teurlai MAGCP Cajarc samedi 14 mars 2026.
Exposition MAGCP de Cajarc Au bout du monde, Julia Gault, Thomas Teurlai
MAGCP 134 avenue Germain Canet Cajarc Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 14:00:00
fin : 2026-03-28 18:00:00
Date(s) :
2026-03-14 2026-03-15 2026-03-18 2026-03-19 2026-03-20 2026-03-21 2026-03-22 2026-03-25 2026-03-26 2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29 2026-04-01 2026-04-02 2026-04-03 2026-04-04 2026-04-05 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10
Julia Gault et Thomas Teurlai inventent des formes et des systèmes pour raconter notre monde, un monde essoufflé, peuplé des formes que nous inventons, produisons et reléguons à un rythme débridé
Julia Gault et Thomas Teurlai inventent des formes et des systèmes pour raconter notre monde, un monde essoufflé, peuplé des formes que nous inventons, produisons et reléguons à un rythme débridé. Pour autant, les deux artistes s’émerveillent dans le même temps des infinies possibilités de métamorphose de la matière, par des procédés naturels ou technologiques.
.
MAGCP 134 avenue Germain Canet Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 5 65 40 78 19 contact@magcp.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Julia Gault and Thomas Teurlai invent forms and systems to tell the story of our world, a breathless world populated by the forms we invent, produce and relegate at an unbridled pace
L’événement Exposition MAGCP de Cajarc Au bout du monde, Julia Gault, Thomas Teurlai Cajarc a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Figeac