Exposition Mai… Enfin! La Galerie Miniature Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Exposition Mai… Enfin!

Du 01/05 au 31/05/2026 le mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 14h à 19h. La Galerie Miniature Ancien kiosque à journaux Bellegarde Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-01 14:00:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-01

En mai, La Galerie Miniature proposera une formidable sélection de dessins afin de faire écho aux non moins formidables Rencontres du 9e art d’Aix-en-Provence, dont les journaux dessinés gratuits seront toujours disponibles au kiosque.

La Galerie Miniature est fière et honorée d’accueillir Bernard Briantais qui installe son petit peuple de la rue au kiosque. L’artiste nantais rend hommage aux invisibles , à ceux qui ne sont rien , à travers des œuvres singulières mêlant colère et empathie. A ses côtés, ne manquez pas les travaux délicats et sensibles des dessinatrices Caroline Ortega (Marseille), Anouk Rugueu (Bretagne), Tennen (Nancy) et Maï (Lille).



Prenez ensuite un virage vers le loufoque avec les joyeuses bestioles de Jeanne Boutillier et les étonnantes bêtes à cornes de Marc Defortescu. Quant aux amateurs de peinture, ils apprécieront les variations marseillaises de Krisez, les insondables bleus de Jacqueline Reynier, les aquarelles jeunesse de Bhéatrice Chanard, ou encore l’univers surréaliste de Jean-Marie Jénot. Enfin, Didier Gianella et Emmanuelle de Rosa, fondateurs de La Galerie Miniature, exposeront leurs collages et détournements.



Cerise sur le tableau, La Galerie Miniature reste le Kiosque de BD-Aix pour distribuer gratuitement la collection des journaux graphiques des Rencontres du 9e art durant tout le festival.



Rendez-vous pour un presque vernissage samedi 2 mai de 17h30 à 19h30 en présence de plusieurs des artistes exposants Marc Defortescu, Jeanne Boutillier, Krisez, Jacqueline Reynier, Emmanuelle de Rosa et Didier Gianella. .

La Galerie Miniature Ancien kiosque à journaux Bellegarde Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur automatikart@gmail.com

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English :

In May, La Galerie Miniature will be offering a formidable selection of drawings to echo the no less formidable Rencontres du 9e art d’Aix-en-Provence, whose free comic journals will still be available at the newsstand.

L’événement Exposition Mai… Enfin! Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme d’Aix en Provence