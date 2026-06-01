Exposition : Manifestation festive – Boom Boom, Manif Party, Salle Capitulaire – Cour Mably, Bordeaux
Exposition : Manifestation festive – Boom Boom, Manif Party, Salle Capitulaire – Cour Mably, Bordeaux jeudi 4 juin 2026.
Exposition : Manifestation festive – Boom Boom, Manif Party 4 – 20 juin Salle Capitulaire – Cour Mably Gironde
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T15:00:00+02:00 – 2026-06-04T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T15:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00
Lison Petitpas est en Master Illustration à l’Université de Bordeaux Montaigne et Boom Boom, Manif Party est son projet de diplôme. À travers cette BD, elle raconte comment la fête et les soirées, au delà de leurs aspects triviaux, sont des lieux de respects, d’empouvoirement mais surtout des lieux de luttes.
Par Lison Petitpas (@Pyoupie)
Salle Capitulaire – Cour Mably cour mably Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Exposition ouverte de 15h à 18h minimum – la fermeture pourra être prolongée en fonction des événements organisés en parallèle.
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