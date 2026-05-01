Cahors

Exposition Marc Petit D’une rive à l’autre

Cahors Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-05-14

La Ville de Cahors présente une importante exposition des œuvres du sculpteur Marc Petit du 14 mai au 20 septembre 2026

La Ville de Cahors présente une importante exposition des œuvres du sculpteur Marc Petit du 14 mai au 20 septembre 2026. Vingt ans après celles du Musée Henri-Martin de Cahors et du Musée départemental Rignault de Saint-Cirq-Lapopie, l’artiste revient dans sa ville de cœur.

D’une rive à l’autre de la boucle du Lot et sous la forme d’une déambulation à travers le centre historique de la ville, l’exposition réunit 80 grands formats sur 17 sites. Du quai Lagrive au pont Valentré en passant par l’Hôtel de Ville et le musée, le public pourra découvrir les oeuvres qui ont jalonné le parcours du sculpteur durant ces 20 dernières années.

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Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 91 angelustrail@gmail.com

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English :

The City of Cahors presents a major exhibition of works by sculptor Marc Petit from May 14 to September 20, 2026

L’événement Exposition Marc Petit D’une rive à l’autre Cahors a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Cahors Vallée du Lot