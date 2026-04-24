Cahors

Festival régional de théâtre amateur Ouverture du festival

Place François-Mitterrand Cahors Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 19:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Autour d’un verre de l’amitié avec les bénévoles en costumes ! Dégustation de vins, présentation du programme et des Diablogueurs .

Autour d’un verre de l’amitié avec les bénévoles en costumes ! Dégustation de vins, présentation du programme et des Diablogueurs .

.

Place François-Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 08 49 61 44 theatrecahors@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Around a glass of friendship with volunteers in costume! Wine tasting, presentation of the program and the Diablogueurs.

L’événement Festival régional de théâtre amateur Ouverture du festival Cahors a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Cahors Vallée du Lot