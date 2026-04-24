Festival régional de théâtre amateur Ouverture du festival Cahors
Festival régional de théâtre amateur Ouverture du festival Cahors mercredi 13 mai 2026.
Cahors
Festival régional de théâtre amateur Ouverture du festival
Place François-Mitterrand Cahors Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 19:00:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Autour d’un verre de l’amitié avec les bénévoles en costumes ! Dégustation de vins, présentation du programme et des Diablogueurs .
Autour d’un verre de l’amitié avec les bénévoles en costumes ! Dégustation de vins, présentation du programme et des Diablogueurs .
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Place François-Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 08 49 61 44 theatrecahors@gmail.com
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English :
Around a glass of friendship with volunteers in costume! Wine tasting, presentation of the program and the Diablogueurs.
L’événement Festival régional de théâtre amateur Ouverture du festival Cahors a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Cahors Vallée du Lot
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