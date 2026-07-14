Exposition Marie-Anne Collot Musée des Beaux-Arts Nancy

Informations pratiques

Nancy

Exposition Marie-Anne Collot

Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

7.5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Lundi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2027-04-10 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20 2026-09-21 2026-09-23 2026-09-24 2026-09-25 2026-09-26 2026-09-27 2026-09-28 2026-09-30 2026-10-01 2026-10-02 2026-10-03 2026-10-04 2026-10-05 2026-10-07 2026-10-08 2026-10-09 2026-10-10 2026-10-11

En plein siècle des Lumières, Marie-Anne Collot (1748-1821) est une des rares femmes artistes à avoir fait une carrière internationale. Reconnue par ses contemporains comme une des sculptrices les plus douée de son temps, phénomène , prodige , son nom reste pourtant injustement oublié aujourd’hui. Cette exposition-dossier, mettant en lumière certaines des plus belles pièces de l’artiste conservées dans les collections publiques françaises, retracera par l’image les grandes étapes de sa prodigieuse carrière.Tout public

7.5 .

Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the midst of the Age of Enlightenment, Marie-Anne Collot (1748–1821) was one of the few female artists to have pursued an international career. Recognized by her contemporaries as one of the most gifted sculptors of her time—a “phenomenon,” a “prodigy”—her name remains, however, unjustly forgotten today. This retrospective exhibition, showcasing some of the artist’s finest works held in French public collections, will trace the major milestones of her extraordinary career through images.

L’événement Exposition Marie-Anne Collot Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY