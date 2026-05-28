Exposition Marisa et Alain Bégou Galerie GAAMA Nérac

Nérac

Exposition Marisa et Alain Bégou

Galerie GAAMA 1 Rue du Moulin des Tours Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:30:00

fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Exposition “Quand le verre parle de peinture…” à Nérac

Du 10 juillet au 30 août 2026, la Galerie GAAMA à Nérac accueille l’exposition de Marisa & Alain Bégou, deux artistes qui font dialoguer le verre et la peinture à travers des créations sensibles et lumineuses.

Entre matière, transparence et jeux de lumière, cette exposition met à l’honneur le savoir-faire des métiers d’art dans un univers à la fois contemporain et poétique. Plus de 20 artistes et artisans d’art seront également présentés tout au long de l’été.

– Galerie GAAMA 1 rue du Moulin des Tours à Nérac

– Ouvert du mardi au dimanche 10h30-12h et 13h30-19h

– Entrée libre

Une belle idée de visite culturelle à découvrir cet été en Albret. .

Galerie GAAMA 1 Rue du Moulin des Tours Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 93 18 01 gaama@gmail.com

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English :

L’événement Exposition Marisa et Alain Bégou Nérac a été mis à jour le 2026-05-26 par OT de l’Albret