Exposition Marisa et Alain Bégou Galerie GAAMA Nérac
Exposition Marisa et Alain Bégou Galerie GAAMA Nérac vendredi 10 juillet 2026.
Nérac
Exposition Marisa et Alain Bégou
Galerie GAAMA 1 Rue du Moulin des Tours Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:30:00
fin : 2026-08-30 19:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Exposition “Quand le verre parle de peinture…” à Nérac
Du 10 juillet au 30 août 2026, la Galerie GAAMA à Nérac accueille l’exposition de Marisa & Alain Bégou, deux artistes qui font dialoguer le verre et la peinture à travers des créations sensibles et lumineuses.
Entre matière, transparence et jeux de lumière, cette exposition met à l’honneur le savoir-faire des métiers d’art dans un univers à la fois contemporain et poétique. Plus de 20 artistes et artisans d’art seront également présentés tout au long de l’été.
– Galerie GAAMA 1 rue du Moulin des Tours à Nérac
– Ouvert du mardi au dimanche 10h30-12h et 13h30-19h
– Entrée libre
Une belle idée de visite culturelle à découvrir cet été en Albret. .
Galerie GAAMA 1 Rue du Moulin des Tours Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 93 18 01 gaama@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition Marisa et Alain Bégou Nérac a été mis à jour le 2026-05-26 par OT de l’Albret
À voir aussi à Nérac (Lot-et-Garonne)
- Les guinguettes du Frandat Château du Frandat Nérac 28 mai 2026
- Rando solidaire au profit du projet Rev’Encore Résidence du château Nérac 30 mai 2026
- Journée mondiale de la bicyclette. Nérac 3 juin 2026
- Exposition Jean-Yves Cousseau Galerie GAAMA Nérac 5 juin 2026
- Albret Duck Race Nérac 7 juin 2026