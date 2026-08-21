Exposition Maurice MOURLOT 1906-1983 – Peintre – Lithographe – Graveur – Dessinateur, Musée de Provins et du Provinois, Provins

Informations pratiques

Exposition Maurice MOURLOT 1906-1983 – Peintre – Lithographe – Graveur – Dessinateur 19 et 20 septembre Musée de Provins et du Provinois Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’œuvre de Maurice MOURLOT (1906-1983) est particulièrement bien représenté dans les collections publiques françaises : à la BnF, au Muséum national d’Histoire naturelle, à la Piscine de Roubaix, au Musée des beaux-arts et d’archéologie de Besançon… Cependant, l’ensemble le plus représentatif de la diversité de l’art de M. MOURLOT est conservé au Musée de Provins et du Provinois : dessins, lithographies, bois gravés, peintures à l’huile, sans oublier une sélection d’affiches des expositions qui lui ont été consacrées depuis les années 1980.

Une rétrospective lui est entièrement dédiée du 19 septembre au 20 décembre 2026, à l’initiative du Service des Patrimoines de la Ville de Provins, avec les soutiens de la SHAAP et de l’AdAJH.

À propos du peintre et graveur Maurice Mourlot…

Maurice Mourlot naît à Paris en 1906, neuvième enfant de la famille. Son père est imprimeur lithographe. Il grandit dans un environnement artistique exceptionnel et participe, au sein de l’imprimerie familiale, à la réalisation des lithographies de grands maîtres du XXe siècle tels que Matisse, Chagall, Braque, Miró, Bonnard, Derain ou Raoul Dufy. Son savoir-faire en fait l’un des acteurs majeurs du renouveau de la lithographie artistique.

Parallèlement, il construit une œuvre personnelle originale composée de peintures, dessins, gravures sur bois et lithographies. Prix de peinture de la Ville de Paris en 1937, il séjourne un an au Maghreb (en 1938) et en rapporte de nombreuses œuvres représentant paysages, animaux, natures mortes et scènes de marché. Il n’a cependant jamais cessé d’habiter à Paris avec des séjours parfois prolongés à Saint-Loup-de-Naud – près de Provins –, où il avait acheté l’ancienne maison d’école et peignait, sur le motif le plus souvent, la vie du village et les paysages familiers. Son style, d’apparence classique, se distingue par un humour discret, des détails parfois insolites et une liberté de composition qui s’affranchit subtilement des règles de la perspective.

Malgré plusieurs expositions en France et à l’étranger, son œuvre reste longtemps dans l’ombre de la renommée de l’imprimerie dirigée par son frère Fernand, « Le Patron »… Il meurt en 1983 dans son petit atelier de la rue de la Tombe-Issoire, dans le quatorzième arrondissement de Paris. Artiste discret et modeste, M. Mourlot n’a vécu que pour son art. Indépendant et étranger aux modes, il nous laisse une production d’une remarquable richesse, attentive aux êtres et aux choses du quotidien, intemporelle…

Musée de Provins et du Provinois 7 rue du Palais, 77160 Provins, France Provins 77160 Seine-et-Marne Île-de-France 0164014019 https://www.provins.net/decouvrir-visiter/samuser-au-musee/le-musee-de-provins-et-du-provinois La “Maison Romane“ est l’un des plus anciens édifices civils de Provins.

Avant d’entrer dans le monument, ne manquez pas d’admirer sa façade du XIIe siècle et sa magnifique fenêtre dite en diamants. SNCF gare de Provins / A4, D231

Exposition Maurice MOURLOT 1906-1983

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