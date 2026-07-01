Exposition mensuelle à L’Espace 18 à Sézanne L’Espace 18 Sézanne

Informations pratiques

Sézanne

Exposition mensuelle à L’Espace 18 à Sézanne

L’Espace 18 60 Rue Notre Dame Sézanne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 14:00:00

fin : 2026-08-13 18:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Du 17 juillet au 13 août 2026, l’Espace 18 à Sézanne accueille l’exposition Maroc & Drôle de Hanno Smit.Tout public

Du 17 juillet au 13 août 2026, l’Espace 18 à Sézanne accueille l’exposition Maroc & Drôle de Hanno Smit.

Ouverte tous les jours de 14h00 à 18h00, cette exposition invite les visiteurs à découvrir l’univers singulier de l’artiste à travers une sélection d’œuvres mêlant inspiration marocaine et regard plein d’humour.

Entrée libre. Une belle occasion de profiter d’une parenthèse artistique au cœur de l’été. .

L’Espace 18 60 Rue Notre Dame Sézanne 51120 Marne Grand Est espace18sez@gmail.com

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English : Exposition mensuelle à L’Espace 18 à Sézanne

From July 17 to August 13, 2026, Espace 18 in Sèzanne will host the exhibition “Maroc & Drôle” by Hanno Smit.

L’événement Exposition mensuelle à L’Espace 18 à Sézanne Sézanne a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme de Sézanne et sa région