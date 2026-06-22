Exposition Monique Isambert et Noritsugu Matsui Galerie du Soleil Varzy

Informations pratiques

Varzy

Exposition Monique Isambert et Noritsugu Matsui

Galerie du Soleil 12 Boulevard Dupin Varzy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 15:00:00

fin : 2026-07-23 19:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Monique Isambert, céramiste sculpteur accueille Noritsugu Matsui, plasticien Vernissage le vendredi 3 juillet 2026 à 17h

Danse avec Martine Lourdel, le dimanche 5 juillet 2026 à 16h .

Galerie du Soleil 12 Boulevard Dupin Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 46 07 54

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English : Exposition Monique Isambert et Noritsugu Matsui

L’événement Exposition Monique Isambert et Noritsugu Matsui Varzy a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Clamecy Haut Nivernais