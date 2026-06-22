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Exposition Monique Isambert et Noritsugu Matsui Galerie du Soleil Varzy

vendredi 3 juillet 2026 · Galerie du Soleil · Varzy

Exposition Monique Isambert et Noritsugu Matsui Galerie du Soleil Varzy

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Galerie du Soleil
Adresse
12 Boulevard Dupin
Ville
58210 Varzy
Département
Nièvre
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Varzy

Exposition Monique Isambert et Noritsugu Matsui

Galerie du Soleil 12 Boulevard Dupin Varzy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 15:00:00
fin : 2026-07-23 19:00:00

Date(s) :
2026-07-03

Monique Isambert, céramiste sculpteur accueille Noritsugu Matsui, plasticien Vernissage le vendredi 3 juillet 2026 à 17h
Danse avec Martine Lourdel, le dimanche 5 juillet 2026 à 16h   .

Galerie du Soleil 12 Boulevard Dupin Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 46 07 54 

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English : Exposition Monique Isambert et Noritsugu Matsui

L’événement Exposition Monique Isambert et Noritsugu Matsui Varzy a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Clamecy Haut Nivernais

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