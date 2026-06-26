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Sortie au Zoo Parc de Beauval Espace SocioCulturel du Val du Sauzay Varzy

mercredi 8 juillet 2026 · Espace SocioCulturel du Val du Sauzay · Varzy

Sortie au Zoo Parc de Beauval Espace SocioCulturel du Val du Sauzay Varzy

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
07:00:00
Lieu
Espace SocioCulturel du Val du Sauzay
Adresse
7 Rue Nicolas Colbert
Ville
58210 Varzy
Département
Nièvre
Tarif
30 30 30 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Varzy

Sortie au Zoo Parc de Beauval

Espace SocioCulturel du Val du Sauzay 7 Rue Nicolas Colbert Varzy Nièvre

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 07:00:00
fin : 2026-07-08 20:00:00

Date(s) :
2026-07-08

L’Espace SocioCulturel du Val du Sauzay propose une sortie au parc zoologique de Beauval Départ de Varzy 7h, retour vers 20h Pique-nique tiré du sac Renseignements et inscriptions au 03 86 29 41 39 espacesocioculturel@valdusausay.fr Adhésion à l’ESCVS obligatoire (12€)   .

Espace SocioCulturel du Val du Sauzay 7 Rue Nicolas Colbert Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 41 39  espacesocioculturel@valdusausay.fr

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English : Sortie au Zoo Parc de Beauval

L’événement Sortie au Zoo Parc de Beauval Varzy a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Clamecy Haut Nivernais

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