Sortie au Zoo Parc de Beauval Espace SocioCulturel du Val du Sauzay Varzy
mercredi 8 juillet 2026 · Espace SocioCulturel du Val du Sauzay · Varzy
Informations pratiques
Varzy
Sortie au Zoo Parc de Beauval
Espace SocioCulturel du Val du Sauzay 7 Rue Nicolas Colbert Varzy Nièvre
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 07:00:00
fin : 2026-07-08 20:00:00
Date(s) :
2026-07-08
L’Espace SocioCulturel du Val du Sauzay propose une sortie au parc zoologique de Beauval Départ de Varzy 7h, retour vers 20h Pique-nique tiré du sac Renseignements et inscriptions au 03 86 29 41 39 espacesocioculturel@valdusausay.fr Adhésion à l’ESCVS obligatoire (12€) .
Espace SocioCulturel du Val du Sauzay 7 Rue Nicolas Colbert Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 41 39 espacesocioculturel@valdusausay.fr
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English : Sortie au Zoo Parc de Beauval
L’événement Sortie au Zoo Parc de Beauval Varzy a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Clamecy Haut Nivernais
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