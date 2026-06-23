Ferme de Poifond Agenda Juillet 2026 Ferme équestre de Poifond Varzy
dimanche 12 juillet 2026 · Ferme équestre de Poifond · Varzy
Informations pratiques
Varzy
Ferme de Poifond Agenda Juillet 2026
Ferme équestre de Poifond Domaine de Poifond Varzy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 10:00:00
fin : 2026-07-31 17:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Programme du mois de juillet 2026
Dimanche 12/7 10h-12h30 Balade en forêt
Lundi 13/7 9h-12h Equifun 14h-17h Pony Games
Mercredi 15/7 10h-12h Stage Baby 14h-17h Laser Games à Poney
Jeudi 16/7 9h-12h Equifun 14h-17h Pony Games
Vendredi 17/7 10h-12h Voltige
Lundi 20/7 9h-12h Pony Games
Mardi 21/7 10h-16h30 Balade pique-nique Enfanst & Parents
Mercredi 22/7 10h-12h Stage Baby 14h-17h Monte à cru
Jeudi 23/7 9h-12h Pony Games 9h-12h Stage Obstacles G3 et +
Vendredi 24/7 10h-12h Voltige 14h-17h Equifun
Samedi 25/7 Fête de la moisson, michoterie, baptême poney
Lundi 27/7 14h-17h Pony Games
Mardi 28/7 9h-12h Equifun 14h-17h Laser Games
Mercredi 29/7 Balade pique-nique Enfants à la journée
Jeudi 30/7 10h-12h Stage Baby 10h12h Stage Obstacles G2
Vendredi 31/7 10h-12h Voltige 14h-17h Equifun
Tarifs sur demande .
Ferme équestre de Poifond Domaine de Poifond Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 13 47 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ferme de Poifond Agenda Juillet 2026
L’événement Ferme de Poifond Agenda Juillet 2026 Varzy a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Clamecy Haut Nivernais
À voir aussi à Varzy (Nièvre)
- Exposition Monique Isambert et Noritsugu Matsui Galerie du Soleil Varzy 3 juillet 2026
- Sortie au Zoo Parc de Beauval Espace SocioCulturel du Val du Sauzay Varzy 8 juillet 2026
- Séjour à Saint Georges de Didonne pour les enfants de 7 à 13 ans Espace SocioCulturel du Val du Sauzay Varzy 12 juillet 2026
- Le comité des fêtes de Varzy organise un méchoui Rue Jacques Amiot Varzy 12 juillet 2026
- Fête nationale à Varzy Place du Marché Varzy 14 juillet 2026