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AGENDA · Varzy

Ferme de Poifond Agenda Juillet 2026 Ferme équestre de Poifond Varzy

dimanche 12 juillet 2026 · Ferme équestre de Poifond · Varzy

Ferme de Poifond Agenda Juillet 2026 Ferme équestre de Poifond Varzy

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Ferme équestre de Poifond
Adresse
Domaine de Poifond
Ville
58210 Varzy
Département
Nièvre
Tarif

Varzy

Ferme de Poifond Agenda Juillet 2026

Ferme équestre de Poifond Domaine de Poifond Varzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 10:00:00
fin : 2026-07-31 17:00:00

Date(s) :
2026-07-12

Programme du mois de juillet 2026
Dimanche 12/7 10h-12h30 Balade en forêt
Lundi 13/7 9h-12h Equifun 14h-17h Pony Games
Mercredi 15/7 10h-12h Stage Baby 14h-17h Laser Games à Poney
Jeudi 16/7 9h-12h Equifun 14h-17h Pony Games
Vendredi 17/7 10h-12h Voltige
Lundi 20/7 9h-12h Pony Games
Mardi 21/7 10h-16h30 Balade pique-nique Enfanst & Parents
Mercredi 22/7 10h-12h Stage Baby 14h-17h Monte à cru
Jeudi 23/7 9h-12h Pony Games 9h-12h Stage Obstacles G3 et +
Vendredi 24/7 10h-12h Voltige 14h-17h Equifun
Samedi 25/7 Fête de la moisson, michoterie, baptême poney
Lundi 27/7 14h-17h Pony Games
Mardi 28/7 9h-12h Equifun 14h-17h Laser Games
Mercredi 29/7 Balade pique-nique Enfants à la journée
Jeudi 30/7 10h-12h Stage Baby 10h12h Stage Obstacles G2
Vendredi 31/7 10h-12h Voltige 14h-17h Equifun

Tarifs sur demande   .

Ferme équestre de Poifond Domaine de Poifond Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 13 47 59 

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English : Ferme de Poifond Agenda Juillet 2026

L’événement Ferme de Poifond Agenda Juillet 2026 Varzy a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Clamecy Haut Nivernais

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