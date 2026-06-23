Ferme de Poifond Agenda Juillet 2026 Ferme équestre de Poifond Varzy

Informations pratiques

Varzy

Ferme de Poifond Agenda Juillet 2026

Ferme équestre de Poifond Domaine de Poifond Varzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-07-31 17:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Programme du mois de juillet 2026

Dimanche 12/7 10h-12h30 Balade en forêt

Lundi 13/7 9h-12h Equifun 14h-17h Pony Games

Mercredi 15/7 10h-12h Stage Baby 14h-17h Laser Games à Poney

Jeudi 16/7 9h-12h Equifun 14h-17h Pony Games

Vendredi 17/7 10h-12h Voltige

Lundi 20/7 9h-12h Pony Games

Mardi 21/7 10h-16h30 Balade pique-nique Enfanst & Parents

Mercredi 22/7 10h-12h Stage Baby 14h-17h Monte à cru

Jeudi 23/7 9h-12h Pony Games 9h-12h Stage Obstacles G3 et +

Vendredi 24/7 10h-12h Voltige 14h-17h Equifun

Samedi 25/7 Fête de la moisson, michoterie, baptême poney

Lundi 27/7 14h-17h Pony Games

Mardi 28/7 9h-12h Equifun 14h-17h Laser Games

Mercredi 29/7 Balade pique-nique Enfants à la journée

Jeudi 30/7 10h-12h Stage Baby 10h12h Stage Obstacles G2

Vendredi 31/7 10h-12h Voltige 14h-17h Equifun

Tarifs sur demande .

Ferme équestre de Poifond Domaine de Poifond Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 13 47 59

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English : Ferme de Poifond Agenda Juillet 2026

L’événement Ferme de Poifond Agenda Juillet 2026 Varzy a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Clamecy Haut Nivernais