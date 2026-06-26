Fête nationale à Varzy Place du Marché Varzy

Informations pratiques

Varzy

Fête nationale à Varzy

Place du Marché Au château, place du marché, au stade et à l’étang Varzy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 22:00:00

fin : 2026-07-14 01:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-14

La commune vous prépare un programme festif pour célébrer la Fête Nationale

Lundi 13 juillet au soir stand bracelets et lampions, avant le feu d’artifice à 22h30 à l’étang. La soirée se poursuit ensuite avec le bal de l’ASV Foot, animé par DJ Ludo, avec food truck sur place.

Mardi 14 juillet repas festif et citoyen organisé par la commune — 8 € par personne sur inscription en mairie avant le 1er juillet, ne tardez pas ! Venez nombreux fêter ça ensemble ! .

Place du Marché Au château, place du marché, au stade et à l’étang Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 43 73 mairievarzy@orange.fr

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English : Fête nationale à Varzy

L’événement Fête nationale à Varzy Varzy a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Clamecy Haut Nivernais