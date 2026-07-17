Exposition «Murmures littoraux entre sable et galets», 4 rue Saint Pierre, Liverdun
samedi 19 septembre 2026 · 4 rue Saint Pierre · Liverdun
Informations pratiques
Exposition «Murmures littoraux entre sable et galets» 19 et 20 septembre 4 rue Saint Pierre Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Pour cette exposition « Murmures littoraux entre sable et galets », ce sont deux artistes, Clarisse Mazelin et Brigitte Rubio qui accrocheront leurs œuvres au 4 rue Saint Pierre, au cœur de la cité médiévale de Liverdun. Une belle balade à ne pas rater pour découvrir et apprécier le talent de deux artistes aux techniques très différentes et aux démarches artistiques variées.
4 rue Saint Pierre 4 rue Saint Pierre, 54460 Liverdun Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est
Exposition « Murmures littoraux entre sable et galets »
©MAZELIN
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