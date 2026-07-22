Exposition NCY Design Week Petite Halle L’Octroi Nancy Nancy

Informations pratiques

Nancy

Exposition NCY Design Week

Petite Halle L’Octroi Nancy 47 Boulevard d’Austrasie Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-18

Et si le design ne se résumait pas aux beaux objets ?

La Petite Halle de l’Octroi-Nancy accueille une exposition collective réunissant une quarantaine de projets de designers et étudiant·es du territoire.

Objets du quotidien, environnement, santé, industrie, communication… le design est partout, parfois là où on ne l’attend pas. En écho au thème D comme Design, D comme Défi , l’exposition met en lumière les réponses imaginées face aux grands enjeux d’aujourd’hui transition écologique, transformation industrielle, production locale, innovation sociale et nouvelles formes de coopération.

Pensée comme une porte d’entrée accessible et curieuse, l’exposition invite chacun à découvrir le design autrement, à rencontrer celles et ceux qui le pratiquent et à comprendre comment il peut contribuer à transformer notre quotidien et notre territoire.

Vernissage ouvert à toutes et tous vendredi 18 septembre à partir de 18h

Petite Halle — L’Octroi-Nancy

Durant la semaine, des temps de médiation (visites commentées, rencontres avec les designers) pourront être organisés sur rendez-vous en collaboration avec les exposant·es et les étudiant·es impliqué·es.Tout public

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Petite Halle L’Octroi Nancy 47 Boulevard d’Austrasie Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 69 63 44 26

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English :

What if design were more than just beautiful objects?

La Petite Halle de l’Octroi in Nancy is hosting a group exhibition featuring some 40 projects by local designers and students.

Everyday objects, the environment, health, industry, communication… design is everywhere, sometimes where you least expect it. Echoing the theme “D for Design,” “D for Challenge,” the exhibition highlights creative responses to today’s major challenges: ecological transition, industrial transformation, local production, social innovation, and new forms of cooperation.

Conceived as an accessible and thought-provoking gateway, the exhibition invites everyone to discover design in a new light, to meet those who practice it, and to understand how it can help transform our daily lives and our region.

Opening reception open to all: Friday, September 18, starting at 6:00 p.m.

Petite Halle at L’Octroi-Nancy

Throughout the week, educational sessions (guided tours, meetings with designers) may be organized by appointment in collaboration with the exhibitors and the students involved.

L’événement Exposition NCY Design Week Nancy a été mis à jour le 2026-08-21 par DESTINATION NANCY