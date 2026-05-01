Exposition Nelly BURET Monotypes Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains
Exposition Nelly BURET Monotypes Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains mardi 12 mai 2026.
Saint-Honoré-les-Bains
Exposition Nelly BURET Monotypes
Pôle Culturel 35 Avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 09:30:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
Date(s) :
2026-05-12
Le Pôle Culturel de Saint-Honoré-les-Bains vous invite à découvrir le travail de la plasticienne Nelly Buret. Accès libre pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque (Mardi 14h-17h, mercredi 9h30-12h 14h-17h, jeudi 9h30-12h, vendredi 14h30-17h, samedi 9h30-12h. Fermé le dimanche et le lundi). Infos mediatheque@sainthonorelesbains.fr .
Pôle Culturel 35 Avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mediatheque@sainthonorelesbains.fr
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English : Exposition Nelly BURET Monotypes
L’événement Exposition Nelly BURET Monotypes Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Rives du Morvan
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