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Exposition Nelly BURET Monotypes Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains

Exposition Nelly BURET Monotypes Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains mardi 12 mai 2026.

Lieu : Pôle Culturel

Adresse : 35 Avenue du Général d'Espeuilles

Ville : 58360 Saint-Honoré-les-Bains

Département : Nièvre

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Saint-Honoré-les-Bains

Exposition Nelly BURET Monotypes

Pôle Culturel 35 Avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 09:30:00
fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :
2026-05-12

Le Pôle Culturel de Saint-Honoré-les-Bains vous invite à découvrir le travail de la plasticienne Nelly Buret. Accès libre pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque (Mardi 14h-17h, mercredi 9h30-12h 14h-17h, jeudi 9h30-12h, vendredi 14h30-17h, samedi 9h30-12h. Fermé le dimanche et le lundi). Infos mediatheque@sainthonorelesbains.fr   .

Pôle Culturel 35 Avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   mediatheque@sainthonorelesbains.fr

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English : Exposition Nelly BURET Monotypes

L’événement Exposition Nelly BURET Monotypes Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Rives du Morvan

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