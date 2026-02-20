Exposition Noct’ & Bulle & Concours de créateurs Chapelle de l’Institut Pont-à-Mousson
Exposition Noct’ & Bulle & Concours de créateurs Chapelle de l’Institut Pont-à-Mousson samedi 3 octobre 2026.
Exposition Noct’ & Bulle & Concours de créateurs
Chapelle de l’Institut 13 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-04 17:00:00
2026-10-03 2026-10-04
Exposition photographique à la Chapelle de l’Institut (entrée libre le 4 octobre)
En marge de l’exposition Noct’ & Bulle, découvrez le concours de créateurs vêtements, bijoux, chaussures, accessoires, fleuristes le samedi 3 octobre
Défilé automne/hiver 2026
Inscriptions auprès de lady.bulle.studio@gmail.comTout public
Chapelle de l’Institut 13 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 71 80 31 68
English :
Photographic exhibition at the Chapelle de l’Institut (free admission on October 4)
Alongside the Noct’ & Bulle exhibition, discover the designer competition: clothing, jewelry, shoes, accessories, florists on Saturday October 3
Autumn/Winter 2026 fashion show
To register, contact lady.bulle.studio@gmail.com
