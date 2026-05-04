Exposition nuances en violet et rouge-orangé Galerie Padma Nérac
Exposition nuances en violet et rouge-orangé Galerie Padma Nérac lundi 4 mai 2026.
Nérac
Exposition nuances en violet et rouge-orangé
Galerie Padma 5 Rue Armand Fallières Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 10:00:00
fin : 2026-05-16 12:30:00
Date(s) :
2026-05-04 2026-05-09 2026-05-11 2026-05-16
Plongez dans un univers artistique vibrant où les couleurs dialoguent avec intensité. L’exposition Nuances en violet & rouge-orangé vous invite à explorer des œuvres contemporaines riches en matière, en contrastes et en émotions.
Vous découvrez le regard singulier de plusieurs artistes qui jouent avec les textures, les formes et la lumière pour donner vie à des compositions audacieuses. Chaque toile vous transporte dans une ambiance différente, entre énergie flamboyante et profondeur sensible.
Dans ce lieu dédié à la création, vous laissez libre cours à votre imagination et ressentez toute la force expressive de la couleur. Une expérience immersive qui séduira amateurs d’art comme curieux en quête de découvertes inspirantes. .
Galerie Padma 5 Rue Armand Fallières Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine galeriepadma@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition nuances en violet et rouge-orangé
L’événement Exposition nuances en violet et rouge-orangé Nérac a été mis à jour le 2026-04-30 par OT de l’Albret
À voir aussi à Nérac (Lot-et-Garonne)
- LES MUSICIENS DU LOUVRE Nérac 12 mai 2026
- Brocante du Patrimoine en Albret Place du Prieuré Nérac 15 mai 2026
- On s’échappe à Larural ! Héroïne cie les arts oseurs Nérac 16 mai 2026
- Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine meulier Moulin des Tours Nérac 16 mai 2026
- Mais qui demain se souviendra ? Nérac 19 mai 2026