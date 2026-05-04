Exposition nuances en violet et rouge-orangé Galerie Padma Nérac

Nérac

Exposition nuances en violet et rouge-orangé

Galerie Padma 5 Rue Armand Fallières Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04 10:00:00

fin : 2026-05-16 12:30:00

Date(s) :

2026-05-04 2026-05-09 2026-05-11 2026-05-16

Plongez dans un univers artistique vibrant où les couleurs dialoguent avec intensité. L’exposition Nuances en violet & rouge-orangé vous invite à explorer des œuvres contemporaines riches en matière, en contrastes et en émotions.

Vous découvrez le regard singulier de plusieurs artistes qui jouent avec les textures, les formes et la lumière pour donner vie à des compositions audacieuses. Chaque toile vous transporte dans une ambiance différente, entre énergie flamboyante et profondeur sensible.

Dans ce lieu dédié à la création, vous laissez libre cours à votre imagination et ressentez toute la force expressive de la couleur. Une expérience immersive qui séduira amateurs d’art comme curieux en quête de découvertes inspirantes. .

Galerie Padma 5 Rue Armand Fallières Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine galeriepadma@gmail.com

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English : Exposition nuances en violet et rouge-orangé

L’événement Exposition nuances en violet et rouge-orangé Nérac a été mis à jour le 2026-04-30 par OT de l’Albret