Exposition numérique du service des Archives de la Ville – La crue de 1910 à Clichy, Commune De Clichy-La-Garenne – Service des archives-Documentation, Clichy

samedi 19 septembre 2026 · Commune De Clichy-La-Garenne - Service des archives-Documentation · Clichy

Informations pratiques

Exposition numérique du service des Archives de la Ville – La crue de 1910 à Clichy 19 et 20 septembre Commune De Clichy-La-Garenne – Service des archives-Documentation Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00

Plongez dans l’histoire de la crue exceptionnelle de 1910 à Clichy à travers une exposition numérique retraçant ses conséquences sur la ville et le quotidien de ses habitants. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, découvrez comment cet événement a marqué durablement le territoire et contribué à façonner le Clichy d’aujourd’hui.

Commune De Clichy-La-Garenne – Service des archives-Documentation 67 Rue Martre, 92110 Clichy, France Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France https://www.ville-clichy.fr/actualites/17-actualites.htm

Exposition en ligne « La crue de 1910 à Clichy »

©Archives de la Ville de Clichy-la-Garenne