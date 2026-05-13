Exposition Océan – Habiter les littoraux et l’océan, Muséum d’Histoire naturelle, Bordeaux

Exposition Océan – Habiter les littoraux et l’océan Samedi 23 mai, 18h00 Muséum d’Histoire naturelle Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Exposition Océan — Habiter les littoraux et l’océan

Le projet « Habiter le littoral » est une initiative d’éducation artistique et culturelle menée avec deux classes de 3ᵉ du collège Alain Fournier (Bordeaux), en partenariat avec le Muséum.

Au cœur du projet : le design réhabitant, une démarche qui invite à repenser nos manières de vivre dans des environnements fragiles, comme les littoraux, en conciliant besoins humains et respect des écosystèmes. À travers une approche pluridisciplinaire mêlant arts, sciences, géographie et technologie, les élèves explorent une question centrale : comment imaginer des façons d’habiter ces territoires tout en les préservant ?

Grâce à une immersion sur le Bassin d’Arcachon, des ateliers de création (design, arts plastiques, photographie) et des rencontres avec les équipes du Muséum, le projet a permis aux élèves de développer un regard sensible et engagé sur les enjeux du littoral et de l’océan (biodiversité, pollution, changement climatique).

Accompagnés par leurs enseignants et les médiateurs du Muséum, les élèves ont conçu une exposition présentée dans le cadre de La classe, l’œuvre ! lors de la Nuit des musées 2026. Cette restitution met en lumière leurs créations et leurs réflexions autour de la préservation des milieux marins et littoraux.

L’exposition perdurera jusqu’au 31 mai 2026 au sein du Carré Art et Sciences du Muséum de Bordeaux.

Muséum d’Histoire naturelle 5 Place Bardineau, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556482637 https://www.museum-bordeaux.fr En s’appuyant sur ses collections patrimoniales, le Muséum de Bordeaux propose une nouvelle approche de la médiation dans une démarche de transmission par l’émerveillement. Zoologie : grands spécimens naturalisés. Espèces rares, en voie de disparition ou disparues. Faune quaternaire de la grotte ornée de Pair-non-Pair. Collections régionales de rapaces, oiseaux d’eau et poissons. Collections d’oiseaux-mouche. Collection générale de tortues. Piéton : Par le Jardin public – entrées : Place Bardineau / Place du Champ de Mars / Cours de Verdun / rue d’Aviau / rue de la Course / Place Longchamps – Tram : B arrêt Quinconces / C arrêt Jardin public – Bus : 4-5N-15 arrêt Jardin public / 6 arrêt rue d’Aviau – Vélo : Stations Vcub à proximité – Voiture : Parking Auditorium / Parking Tourny / Parking Allée de Bristol

Exposition Océan — Habiter les littoraux et l’océan NDMBX26

© Collège Alain Fournier