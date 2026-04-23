Châteaumeillant

Exposition Ocors’eau

Châteaumeillant Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-04 14:00:00

fin : 2026-05-29 17:30:00

Date(s) :

2026-05-04

Exposition de la macrophotographie de collisions de gouttes d’au à l’hom’eau gutta aquae par Ocors’eau

Avec ses macro photographies de gouttes d’eau, Ocors’eau donne naissance à un univers aussi poétique qu’éphémère.

Dans l’instant précis où les gouttes s’entrechoquent apparaissent Hom’eau Gutta Aquae, des êtres minuscules révélés par le flash et l’imagination.

À la fois légers, drôles, émouvants ou déroutants, ces personnages aquatiques nous ressemblent parfois étrangement.

Le travail d’Ocors’eau invite à regarder autrement l’eau, l’invisible…. .

Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 39 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition of macrophotography of water drop collisions with hom’eau gutta aquae by Ocors’eau

L’événement Exposition Ocors’eau Châteaumeillant a été mis à jour le 2026-04-23 par OT CHATEAUMEILLANT