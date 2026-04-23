Exposition Ocors’eau Châteaumeillant
Exposition Ocors’eau Châteaumeillant lundi 4 mai 2026.
Châteaumeillant
Exposition Ocors’eau
Châteaumeillant Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-04 14:00:00
fin : 2026-05-29 17:30:00
Date(s) :
2026-05-04
Exposition de la macrophotographie de collisions de gouttes d’au à l’hom’eau gutta aquae par Ocors’eau
Avec ses macro photographies de gouttes d’eau, Ocors’eau donne naissance à un univers aussi poétique qu’éphémère.
Dans l’instant précis où les gouttes s’entrechoquent apparaissent Hom’eau Gutta Aquae, des êtres minuscules révélés par le flash et l’imagination.
À la fois légers, drôles, émouvants ou déroutants, ces personnages aquatiques nous ressemblent parfois étrangement.
Le travail d’Ocors’eau invite à regarder autrement l’eau, l’invisible…. .
Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 39 89
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English :
Exhibition of macrophotography of water drop collisions with hom’eau gutta aquae by Ocors’eau
L’événement Exposition Ocors’eau Châteaumeillant a été mis à jour le 2026-04-23 par OT CHATEAUMEILLANT
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