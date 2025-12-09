Itinéraire découverte à vélo VTT (Vignes tout terrain) Châteaumeillant Cher
Itinéraire découverte à vélo VTT (Vignes tout terrain) 69 Rue de la Libération 18370 Châteaumeillant Cher Centre-Val de Loire
Durée : 90 Distance : 19000.0 Tarif :
Vignes et patrimoine un circuit vélo de 19km au cœur du terroir de Châteaumeillant
+33 2 48 61 39 89
English :
Vignes et patrimoine ? a 19km bike tour in the heart of the Châteaumeillant terroir
Deutsch :
Weinberge und Kulturerbe ? eine 19 km lange Radtour durch das Herz der Gegend von Châteaumeillant
Italiano :
Vigneti e patrimonio: un percorso ciclabile di 19 km nel cuore del terroir di Châteaumeillant
Español :
Viñedos y patrimonio: una ruta ciclista de 19 km por el corazón del terruño de Châteaumeillant
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-15 par SIT Centre-Val de Loire