Itinéraire découverte à vélo VTT (Vignes tout terrain) Châteaumeillant Cher

Itinéraire découverte à vélo VTT (Vignes tout terrain) 69 Rue de la Libération 18370 Châteaumeillant Cher Centre-Val de Loire

Durée : 90 Distance : 19000.0 Tarif :

Vignes et patrimoine un circuit vélo de 19km au cœur du terroir de Châteaumeillant

+33 2 48 61 39 89

English :

Vignes et patrimoine ? a 19km bike tour in the heart of the Châteaumeillant terroir

Deutsch :

Weinberge und Kulturerbe ? eine 19 km lange Radtour durch das Herz der Gegend von Châteaumeillant

Italiano :

Vigneti e patrimonio: un percorso ciclabile di 19 km nel cuore del terroir di Châteaumeillant

Español :

Viñedos y patrimonio: una ruta ciclista de 19 km por el corazón del terruño de Châteaumeillant

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-15 par SIT Centre-Val de Loire