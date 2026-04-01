Châteaumeillant

Vendredis culturels, Théâtre La colo’ du 5ème étage

Châteaumeillant Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-24 20:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Pièce de théâtre La coloc’ du 5ème étage de Pascaline Terrien par la compagnie Les Chats Guignols de Chassignolles

Dans le cadre des vendredis culturels, l’association Culture Patrimoine Terroir de Châteaumeillant programme la pièce de théâtre La coloc’ du 5ème étage de Pascaline Terrien par la compagnie Les Chats Guignols de Chassignolles.

À l’approche de Noël, Tony, styliste parisien flamboyant, décide d’aider son ami d’enfance Édouard, englué dans les dettes et la mélancolie. Son plan ? Louer en douce les cinq chambres de l’appartement d’Édouard à des inconnus hauts en couleur. Déjà débordé par une concierge trop curieuse et une voisine au caractère bien trempé, Édouard voit débarquer une galerie de locataires tous plus excentriques les uns que les autres. .

Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 49 63 97 64 acpt.chateaumeillant@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Play La coloc’ du 5ème étage by Pascaline Terrien by the company Les Chats Guignols de Chassignolles

L’événement Vendredis culturels, Théâtre La colo’ du 5ème étage Châteaumeillant a été mis à jour le 2026-04-07 par OT CHATEAUMEILLANT