Vendredis culturels, Théâtre La colo’ du 5ème étage Châteaumeillant
Vendredis culturels, Théâtre La colo’ du 5ème étage Châteaumeillant vendredi 24 avril 2026.
Châteaumeillant
Vendredis culturels, Théâtre La colo’ du 5ème étage
Châteaumeillant Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-24 20:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Pièce de théâtre La coloc’ du 5ème étage de Pascaline Terrien par la compagnie Les Chats Guignols de Chassignolles
Dans le cadre des vendredis culturels, l’association Culture Patrimoine Terroir de Châteaumeillant programme la pièce de théâtre La coloc’ du 5ème étage de Pascaline Terrien par la compagnie Les Chats Guignols de Chassignolles.
À l’approche de Noël, Tony, styliste parisien flamboyant, décide d’aider son ami d’enfance Édouard, englué dans les dettes et la mélancolie. Son plan ? Louer en douce les cinq chambres de l’appartement d’Édouard à des inconnus hauts en couleur. Déjà débordé par une concierge trop curieuse et une voisine au caractère bien trempé, Édouard voit débarquer une galerie de locataires tous plus excentriques les uns que les autres. .
Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 49 63 97 64 acpt.chateaumeillant@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Play La coloc’ du 5ème étage by Pascaline Terrien by the company Les Chats Guignols de Chassignolles
L’événement Vendredis culturels, Théâtre La colo’ du 5ème étage Châteaumeillant a été mis à jour le 2026-04-07 par OT CHATEAUMEILLANT
À voir aussi à Châteaumeillant (Cher)
- Itinéraire découverte à vélo n°2 au départ de Châteaumeillant Châteaumeillant Cher 1 mai 2026
- Itinéraire découverte à vélo n°1 Châteaumeillant Cher 1 mai 2026
- Itinéraire découverte à vélo VTT (Vignes tout terrain) Châteaumeillant Cher 1 mai 2026
- Nuit des musées Châteaumeillant 23 mai 2026
- Rendez-vous aux jardins Châteaumeillant 5 juin 2026