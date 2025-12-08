Itinéraire découverte à vélo n°1 Châteaumeillant Cher
Itinéraire découverte à vélo n°1 Châteaumeillant Cher vendredi 1 mai 2026.
Itinéraire découverte à vélo n°1 En VTC
Itinéraire découverte à vélo n°1 69 Rue de la Libération 18370 Châteaumeillant Cher Centre-Val de Loire
Durée : 150 Distance : 34000.0 Tarif :
Ce circuit vélo de 34 km au cœur du Berry Grand Sud vous invite à une escapade entre patrimoine et nature.
+33 2 48 61 39 89
English :
This 34 km cycling circuit in the heart of the Berry Grand Sud region invites you to enjoy an escapade between heritage and nature.
Deutsch :
Diese 34 km lange Radtour im Herzen des Grand Sud Berry lädt Sie zu einem Ausflug zwischen Kulturerbe und Natur ein.
Italiano :
Questo percorso ciclabile di 34 km nel cuore della regione del Berry Grand Sud invita a fare una pausa nella natura e nel patrimonio.
Español :
Esta ruta ciclista de 34 km en el corazón de la región de Berry Grand Sud le invita a tomarse un respiro entre naturaleza y patrimonio.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-15 par SIT Centre-Val de Loire