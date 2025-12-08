Itinéraire découverte à vélo n°1 Châteaumeillant Cher

Itinéraire découverte à vélo n°1 En VTC

Itinéraire découverte à vélo n°1 69 Rue de la Libération 18370 Châteaumeillant Cher Centre-Val de Loire

Durée : 150 Distance : 34000.0 Tarif :

Ce circuit vélo de 34 km au cœur du Berry Grand Sud vous invite à une escapade entre patrimoine et nature.

+33 2 48 61 39 89

English :

This 34 km cycling circuit in the heart of the Berry Grand Sud region invites you to enjoy an escapade between heritage and nature.

Deutsch :

Diese 34 km lange Radtour im Herzen des Grand Sud Berry lädt Sie zu einem Ausflug zwischen Kulturerbe und Natur ein.

Italiano :

Questo percorso ciclabile di 34 km nel cuore della regione del Berry Grand Sud invita a fare una pausa nella natura e nel patrimonio.

Español :

Esta ruta ciclista de 34 km en el corazón de la región de Berry Grand Sud le invita a tomarse un respiro entre naturaleza y patrimonio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-15 par SIT Centre-Val de Loire