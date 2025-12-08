Itinéraire découverte à vélo n°2 au départ de Châteaumeillant Châteaumeillant Cher

Itinéraire découverte à vélo n°2 au départ de Châteaumeillant En VTC

Itinéraire découverte à vélo n°2 au départ de Châteaumeillant 69 Rue de la Libération 18370 Châteaumeillant Cher Centre-Val de Loire

Durée : 165 Distance : 35000.0 Tarif :

Ce circuit vélo de 35 km au départ de Châteaumeillant vous emmène à travers les paysages paisibles du Berry Grand Sud.

+33 2 48 61 39 89

English :

This 35 km cycle route from Châteaumeillant takes you through the peaceful landscapes of Berry Grand Sud.

Deutsch :

Diese 35 km lange Radtour ab Châteaumeillant führt Sie durch die friedlichen Landschaften des Berry Grand Sud.

Italiano :

Questo percorso ciclistico di 35 km da Châteaumeillant attraversa la tranquilla campagna del Berry Grand Sud.

Español :

Esta ruta ciclista de 35 km desde Châteaumeillant le llevará por la apacible campiña de Berry Grand Sud.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-28 par SIT Centre-Val de Loire