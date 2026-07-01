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Exposition Ocres Sauvages Galerie du 10 Die

mardi 7 juillet 2026 · Galerie du 10 · Die

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Lieu
Galerie du 10
Adresse
34, rue Camille Buffardel
Ville
26150 Die
Département
Drôme
Tarif

Die

Exposition Ocres Sauvages

Galerie du 10 34, rue Camille Buffardel Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-07
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-07-07

Une co-création avec Daphné Tourneux, céramiste et Odile Touillier, peintre.
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Galerie du 10 34, rue Camille Buffardel Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 75 58 71 

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English :

A collaborative creation with Daphné Tourneux, a ceramic artist, and Odile Touillier, a painter.

L’événement Exposition Ocres Sauvages Die a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Pays Diois

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