AGENDA · Die
Exposition Ocres Sauvages Galerie du 10 Die
mardi 7 juillet 2026 · Galerie du 10 · Die
Informations pratiques
Die
Exposition Ocres Sauvages
Galerie du 10 34, rue Camille Buffardel Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-07
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-07-07
Une co-création avec Daphné Tourneux, céramiste et Odile Touillier, peintre.
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Galerie du 10 34, rue Camille Buffardel Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 75 58 71
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English :
A collaborative creation with Daphné Tourneux, a ceramic artist, and Odile Touillier, a painter.
L’événement Exposition Ocres Sauvages Die a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Pays Diois
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