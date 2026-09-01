Informations pratiques

Lignières

Exposition Paris-Berry/Berry-Paris

Place Anne Sylvestre Lignières Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-19

fin : 2026-12-18

Date(s) :

2026-09-19

Vivre comme George Sand, dans l’inconfort de l’entre-deux-lieux, entre Paris et le Berry fait-il naître un aucun lieu ? Six artistes plasticiens, inspirés par cette situation pendulaire, croisent ici leurs perceptions depuis le vieux chêne des Maitres sonneurs aux voyages en train…

Exposition présentée par Phalène-Arts pluriels à découvrir dans le Hall des Bains-Douches, les après-midis du mardi au vendredi ou lors d’événements aux Bains-Douches. Retrouvez les oeuvres de Danielle Autissier-Vasseur, BerTrand, Catherine Autissier-Maître, Delphine Dewachter et Elise Blanchard. .

Place Anne Sylvestre Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 19 11 reservations@bainsdouches-lignieres.fr

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English :

Does living like George Sand—in the discomfort of a liminal space between Paris and the Berry region—give rise to a “nowhere”? Six visual artists, inspired by this back-and-forth situation, bring their perspectives together here—from the old oak tree of the “Maitres sonneurs” to train journeys…

L’événement Exposition Paris-Berry/Berry-Paris Lignières a été mis à jour le 2026-08-09 par OT LIGNIERES