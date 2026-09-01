Exposition Paris-Berry/Berry-Paris Lignières
samedi 19 septembre 2026 · Lignières
Informations pratiques
Lignières
Exposition Paris-Berry/Berry-Paris
Place Anne Sylvestre Lignières Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-19
fin : 2026-12-18
Date(s) :
2026-09-19
Vivre comme George Sand, dans l’inconfort de l’entre-deux-lieux, entre Paris et le Berry fait-il naître un aucun lieu ? Six artistes plasticiens, inspirés par cette situation pendulaire, croisent ici leurs perceptions depuis le vieux chêne des Maitres sonneurs aux voyages en train…
Exposition présentée par Phalène-Arts pluriels à découvrir dans le Hall des Bains-Douches, les après-midis du mardi au vendredi ou lors d’événements aux Bains-Douches. Retrouvez les oeuvres de Danielle Autissier-Vasseur, BerTrand, Catherine Autissier-Maître, Delphine Dewachter et Elise Blanchard. .
Place Anne Sylvestre Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 19 11 reservations@bainsdouches-lignieres.fr
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English :
Does living like George Sand—in the discomfort of a liminal space between Paris and the Berry region—give rise to a “nowhere”? Six visual artists, inspired by this back-and-forth situation, bring their perspectives together here—from the old oak tree of the “Maitres sonneurs” to train journeys…
L’événement Exposition Paris-Berry/Berry-Paris Lignières a été mis à jour le 2026-08-09 par OT LIGNIERES
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