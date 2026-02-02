Exposition partagée Laurent BARNAVON et Julie MILOU Mers-les-Bains

Exposition partagée Laurent BARNAVON et Julie MILOU

Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-10-16

Exposition des œuvres de Laurent BARNAVON Ce n’est qu’une impression et Julie MILOU

Exposition visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 08 46 serviceculturel@ville-merslesbains.fr

English :

Exhibition of works by Laurent BARNAVON Ce n’est qu’une impression and Julie MILOU

Exhibition on view during library opening hours.

Free

