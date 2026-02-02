Exposition partagée Laurent BARNAVON et Julie MILOU Mers-les-Bains
Exposition partagée Laurent BARNAVON et Julie MILOU
Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme
Gratuit
Début : 2026-10-16
fin : 2026-11-22
2026-10-16
Exposition des œuvres de Laurent BARNAVON Ce n’est qu’une impression et Julie MILOU
Exposition visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 08 46 serviceculturel@ville-merslesbains.fr
English :
Exhibition of works by Laurent BARNAVON Ce n’est qu’une impression and Julie MILOU
Exhibition on view during library opening hours.
Free
