Exposition Patchwork contemporain et art textile Évaux-les-Bains
Exposition Patchwork contemporain et art textile Évaux-les-Bains samedi 11 juillet 2026.
Évaux-les-Bains
Exposition Patchwork contemporain et art textile
Salle Notre-Dame Évaux-les-Bains Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:30:00
fin : 2026-07-26 19:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Exposition de patchworks contemporains
Démonstration et mini-atelier animés par Françoise Steiner .
Salle Notre-Dame Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 11 92 33 francoise.alarcon-lorca@orange.fr
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English : Exposition Patchwork contemporain et art textile
L’événement Exposition Patchwork contemporain et art textile Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-11 par Creuse Confluence Tourisme
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