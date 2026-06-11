Évaux-les-Bains

Exposition Patchwork contemporain et art textile

Salle Notre-Dame Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:30:00

fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Exposition de patchworks contemporains

Démonstration et mini-atelier animés par Françoise Steiner .

Salle Notre-Dame Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 11 92 33 francoise.alarcon-lorca@orange.fr

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English : Exposition Patchwork contemporain et art textile

L’événement Exposition Patchwork contemporain et art textile Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-11 par Creuse Confluence Tourisme