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Festival du Merle Sauvage en Confluence abbatiale Évaux-les-Bains

Festival du Merle Sauvage en Confluence abbatiale Évaux-les-Bains

Festival du Merle Sauvage en Confluence abbatiale Évaux-les-Bains samedi 27 juin 2026.

Lieu : abbatiale

Adresse : 1, place Saint-Pierre

Ville : 23110 Évaux-les-Bains

Département : Creuse

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Évaux-les-Bains

Festival du Merle Sauvage en Confluence

abbatiale 1, place Saint-Pierre Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27 20:30:00

Date(s) :
2026-06-27

L’ensemble FERA MERULA propose un voyage dans l’Europe des XIIIe et XIVe siècles.
Gabriel Desbiolles cornemuses médiévales, flûtes, hautbois.
Simon Desbiolles luth, saz, percussions.   .

abbatiale 1, place Saint-Pierre Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 81 79 47  aamcc23@gmail.com

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English : Festival du Merle Sauvage en Confluence

L’événement Festival du Merle Sauvage en Confluence Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-05 par Creuse Confluence Tourisme

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