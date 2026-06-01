Festival du Merle Sauvage en Confluence abbatiale Évaux-les-Bains

Évaux-les-Bains

Festival du Merle Sauvage en Confluence

abbatiale 1, place Saint-Pierre Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27 20:30:00

Date(s) :

2026-06-27

L’ensemble FERA MERULA propose un voyage dans l’Europe des XIIIe et XIVe siècles.

Gabriel Desbiolles cornemuses médiévales, flûtes, hautbois.

Simon Desbiolles luth, saz, percussions. .

abbatiale 1, place Saint-Pierre Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 81 79 47 aamcc23@gmail.com

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English : Festival du Merle Sauvage en Confluence

L’événement Festival du Merle Sauvage en Confluence Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-05 par Creuse Confluence Tourisme