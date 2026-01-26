Exposition Patrice Baffou et Christine Onillon Place de l’Hôtel de Ville Bressuire
Exposition Patrice Baffou et Christine Onillon Place de l’Hôtel de Ville Bressuire samedi 10 octobre 2026.
Exposition Patrice Baffou et Christine Onillon
Place de l’Hôtel de Ville Galerie des Arcades Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-10-10 2026-10-11 2026-10-17 2026-10-18 2026-10-24 2026-10-25 2026-10-31 2026-11-01 2026-11-07 2026-11-08
Exposition de Patrice Baffou et Christine Onillon présentée par Les Amis des Arts. .
Place de l’Hôtel de Ville Galerie des Arcades Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 49 40 amis.desarts@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Patrice Baffou et Christine Onillon
L’événement Exposition Patrice Baffou et Christine Onillon Bressuire a été mis à jour le 2026-01-25 par OT Bocage Bressuirais