Exposition : patrimoine de la photographie, La Batejade, Alès
samedi 19 septembre 2026 · La Batejade · Alès
Informations pratiques
Exposition : patrimoine de la photographie 19 et 20 septembre La Batejade Gard
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Dans l’ancienne cuisine des métayers, située dans la magnanerie du domaine de la Batejade, des photos d’autrefois seront exposées.
La Batejade 854 route d’Uzès, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 55 66 50 http://www.spaclabatejade.e-monsite.com https://www.facebook.com/spaclabatejade La Batejade est un domaine du XVIIIe siècle.
Lieu de vie atypique, il est entouré de verdure et présente une architecture cévenole.
Aujourd’hui, la Batejade est entretenue par une association de passionnés, l’association Sauvegarde du Patrimoine Alésien Cévenol, qui fait partager ce domaine à travers un jardin partagé, un habitat partagé, une écologie humaine et environnementale partagée. Rond-point du pont du Gard, direction la Jasse de Bernard, direction Uzès.
Dans l’ancienne cuisine des métayers, dans la magnanerie du domaine de la Batejade, des photos d’autrefois seront exposés.
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