Exposition « Patrimoine de la photographie : les costumes à travers les époques », Cathédrale Saint-Lizier, Saint-Lizier

Informations pratiques

Exposition « Patrimoine de la photographie : les costumes à travers les époques » Samedi 19 septembre, 14h00 Cathédrale Saint-Lizier Ariège

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

VISITES :

* A 14h30 – 15h30 – 16h30 : Visite commentée du Cloître et du Trésor par Jean-Pierre BAREILLE.

* De 10h15 à 11h00 – 11h45 à 12h30 – 14h15 à 15h00 – 16h00 à 16h45 :

Visite de la Pharmacie et de la Chapelle de l’Hôtel Dieu. Prix : participation libre – 15 pers max par visite – Réservation sur place.

Accès à la Pharmacie en dehors des visites guidées.

* 14h00 : Château de Rozès par Nicole LATGE.

* De 15h00 – 17h30 : L’association « Les Consorani » propose :

– un parcours jeu sur les traces du passé dans la cité

– une exposition de photographies : les costures à travers les époques.

EXPOSITIONS :

* Sculptures : « Dans la rigueur du métal » par Daniel PERREU

* Peintures de Ann de ST-AM

Cathédrale Saint-Lizier 3 Place de l’Eglise, 09190 Saint-Lizier, France Saint-Lizier 09190 Ariège Occitanie 0561661622 https://www.tourisme-couserans-pyrenees.com/patrimoine-culturel/cathedrale-de-saint-lizier La cathédrale Saint-Lizier, reconnaissable à son clocher de style « toulousain » vous transportera dans différentes époques le XIe siècle tout d’abord par ses fresques romanes qui décorent le chœur depuis 1080. Elles ont été découvertes à la fin des années 1960, elles sont parmi les ensembles les plus imposants dans les Pyrénées.

Le transept et la nef ont été bâti au XIVe siècle. Dans chaque bras de transept vous pourrez voir deux retables remarquables datant eux du XVIIIe siècle.

Au fond de la nef en face de la porte d’entrée un porte en bois vous permettra d’accéder au cloître. L’accès au cloître se fait depuis la Cathédrale Saint-Lizier par la porte qui se trouve quasiment en face de la porte d’entrée à l’intérieur de la cathédrale.

VISITES :

©mairie@saint-lizier.com