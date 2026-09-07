Visite guidée et commentée du château de Rozès (St-Lizier), Château de Rozès (en haut du CHAC)), Saint-Lizier

Informations pratiques

Visite guidée et commentée du château de Rozès (St-Lizier) Samedi 19 septembre, 14h00 Château de Rozès (en haut du CHAC)) Ariège

Participation libre au bénéfice des édifices classés en Couserans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Le château de Rozès, édifié au XIXe siècle, se découvre dans la partie haute de l’enceinte du centre hospitalier.

Cette visite vous invite à mieux connaître son architecture, son histoire et l’ancien parc qui l’entourait. Le lieu a notamment accueilli le peintre Raoul Dufy.

Un château encore méconnu des Couserannais, à découvrir à l’occasion de cette ouverture exceptionnelle.

Château de Rozès (en haut du CHAC)) 09200 Saint-Lizier Saint-Lizier 09190 Ariège Occitanie 0617391414 http://www.patrimoineencouserans.wordpress.com Le château de Rozès, édifié au XIXe siècle, reste souvent méconnu du public. Il constitue pourtant un témoignage emblématique de l’architecture éclectique de cette époque.

La visite permettra de découvrir son histoire, étroitement liée à celle d’une famille implantée à Saint-Lizier depuis le Moyen Âge. Elle évoquera également le séjour dans la demeure du célèbre peintre Raoul Dufy. Parking (parc du château) aux abords du château

Le château de Rozès: un château du XIXe s. à découvrir dans l’enceinte du Centre hospîtalier (en haut). Son architecture, son histoire, une évocation de son parc. Là où séjourna le peintre Raoul Un…

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