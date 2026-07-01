Exposition : patrimoine de la Reconstruction à Evreux, Temple protestant, Évreux
samedi 19 septembre 2026 · Temple protestant · Évreux
Informations pratiques
Exposition : patrimoine de la Reconstruction à Evreux Samedi 19 septembre, 14h30 Temple protestant Eure
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Présentation des lieux et découverte de l’exposition réalisée en 2025 par le service Archives et Patrimoines de la ville d’Evreux à l’occasion de l’anniversaire des 70 ans du temple. Visite guidée à 15h30.
Temple protestant 5 rue du chantier, 27000 Evreux Évreux 27000 La Madeleine Eure Normandie 02 32 33 02 16 https://www.facebook.com/EPUdFEvreux Nous fêtons cette année les 70 ans de cette église construite par l’architecte parisien Aloïs Verrey. L’occasion de découvrir ce lieu qui a même gardé son mobilier et décor d’origine.
Exposition et visite guidée du temple protestant
©epuf Evreux
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