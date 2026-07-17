Exposition Patrimoine en Péril, Douves Château de Beynes, Beynes

Informations pratiques

Exposition Patrimoine en Péril Dimanche 20 septembre, 10h00 Douves Château de Beynes Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition par l’association Mémoires et Histoire de Beynes de photos sur le petit patrimoine de Beynes montrant l’évolution et les restaurations effectuées.

Douves Château de Beynes Avenue de la Gare 78650 Beynes Beynes 78650 Yvelines Île-de-France Douves du Château médiéval Parking du Château – Avenue de la Gare – 78650 BEYNES

Exposition photo « Patrimoine en péril »

© Ville de Beynes