Exposition Patrimoine en Péril, Douves Château de Beynes, Beynes
dimanche 20 septembre 2026 · Douves Château de Beynes · Beynes
Informations pratiques
Exposition Patrimoine en Péril Dimanche 20 septembre, 10h00 Douves Château de Beynes Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition par l’association Mémoires et Histoire de Beynes de photos sur le petit patrimoine de Beynes montrant l’évolution et les restaurations effectuées.
Douves Château de Beynes Avenue de la Gare 78650 Beynes Beynes 78650 Yvelines Île-de-France Douves du Château médiéval Parking du Château – Avenue de la Gare – 78650 BEYNES
Exposition photo « Patrimoine en péril »
© Ville de Beynes
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