Exposition « Patrimoine en péril » par l’Association Bienvenue à Bord, Nemausus I, Nîmes

Informations pratiques

Exposition « Patrimoine en péril » par l’Association Bienvenue à Bord Samedi 19 septembre, 14h00 Nemausus I Gard

Gratuit. Visite libre ou visite guidée à la demande des visiteurs au 2 cours Nemausus I, 1er étage, appartement A101.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite de l’exposition collective proposée par les enfants et les adultes du quartier Route d’Arles, autour du thème « Patrimoine en péril ».

Nemausus I Cours Nemausus, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie 07 68 46 07 45 http://bienvenue-a-bord.overblog.com/ Dans ce projet expérimental, l’architecte Jean Nouvel a prouvé que l’habitat social pouvait être synonyme de qualité architecturale en créant deux structures horizontales évoquant la forme d’un navire.

Visite de l’exposition collective proposée par les enfants et les adultes du quartier Route d’Arles, autour du thème « Patrimoine en péril ».

©Ville de Nîmes