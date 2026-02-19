Exposition Paul McCartney Photographe 1963 1964 Eyes of the storm Place Saint Jean de Malte Aix-en-Provence

Exposition Paul McCartney Photographe 1963 1964 Eyes of the storm

Du 04/07 au 01/11/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 10h à 18h.

Du 03/11/2026 au 03/01/2027 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 12h à 18h. Place Saint Jean de Malte Musée Granet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : Lundi 2026-07-04 12:00:00

fin : 2027-01-03 18:00:00

2026-07-04 2026-11-03

Exposition organisée par Paul McCartney avec Sarah Brown pour le compte de MPL Communications Limited et Rosie Broadley de la National Portrait Gallery, Londres, et présentée par le musée Granet Ville d’Aix-en-Provence.

Cette exposition de plus de 250 clichés pris par le musicien entre 1963 et 1964, retrace une période charnière du groupe au moment où sa célébrité va dépasser les frontières de Liverpool et du Royaume-Uni, pour devenir un véritable phénomène planétaire.



A l’époque on avait pas le droit à la paresse. Il fallait prendre la bonne photo, composer soi-même l’image dans son cadre sans se dire qu’au pire on pourrait toujours la rogner après-coup .



C’est grâce à la redécouverte en 2020 dans les archives de Paul McCartney de près d’un millier de photographies prises par l’artiste avec un appareil photo de 35 mm, qu’est livré ce témoignage profondément personnel sur cette période décisive dans l’évolution du groupe.



L’artiste immortalise le parcours extraordinaire des Beatles, de ville en ville, de l’Europe aux Etats-Unis Liverpool et Londres à la fin de l’année 1963, Paris, puis les Etats-Unis en février 1964 où leur performance dans l’émission The Ed Sulivan Show est vue par environ 73 millions de téléspectateurs.

A ce moment précis, les Beatles accèdent au statut de stars planétaires et redéfinissent la notion de célébrité à l’ère moderne, comme s’ils étaient le prototype de ce que deviendra la célébrité au cours des décennies suivantes…



L’Amérique fut sans conteste le gros lot c’était le berceau d’une grande partie, voire de toute la musique qu’on aimait



Cette exposition de plus de 250 photographies s’étend sur 700 m² d’espace muséal et va ainsi permettre aux visiteurs de partir à la découverte de ce groupe singulier.

Ces images révèlent une partie de l’intimité de ces quatre garçons de Liverpool en tournée, qui commencent à parcourir le monde et découvrent pour la première fois les Etats-Unis.

Nous sommes à moins de 20 ans de la fin de la deuxième guerre mondiale, ce pays est vu par Paul McCartney et plus largement par de nombreux européens -, comme celui qui a libéré l’Europe. Il incarne à l’époque une certaine modernité. Il fascine.



Ces clichés de leur première tournée racontent l’intensité des concerts, des longues journées passées en répétition, dans les hôtels, sur la route, soumis au regard des médias à chaque étape de leur parcours. Pour ces quatre jeunes garçons déjà célèbres, tout est découverte…



Les photographies de Paul McCartney nous montrent aussi des atmosphères, une esthétique propre à ces années 60 entre le Royaume-Uni, Paris et les Etats-Unis. Avec eux, les visiteurs vont (re)découvrir une société aujourd’hui disparue, au travers ici d’une lunette arrière de voiture ou d’une vitre de train, là d’un bout de trottoir devant l’Olympia à Paris où les Beatles sont programmés avec Sylvie Vartan… autant de photos souvent prises à la volée , floues, parfois cadrées de manière plus rigoureuse.

Paul McCartney aime la photographie qu’il pratique avec son frère dès l’enfance, grâce au premier appareil familial, un Kodak Brownie.



L’exposition va ainsi s’articuler de façon chronologique et se composer de 8 temps forts derrière l’objectif ; les premières années des Beatles Liverpool et Londres ; Paris ; départs et arrivées New York ; de New York à Washington ; Miami ; Coda (derniers jours), août septembre 1964.





Ce projet s’inscrit dans les célébrations des 200 ans de la photographie. Cette exposition fait partie de la programmation des Rencontres d’Arles dans le cadre du Grand Arles Express. .

Place Saint Jean de Malte Musée Granet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 52 88 32 granet-reservation@mairie-aixenprovence.fr

English :

Exhibition organized by Paul McCartney with Sarah Brown on behalf of MPL Communications Limited and Rosie Broadley of the National Portrait Gallery, London, and presented by the Musée Granet? Ville d?Aix-en-Provence.

