Exposition « Paul Ricoeur : la traversée du siècle », Institut protestant de théologie, Paris

Informations pratiques

Exposition « Paul Ricoeur : la traversée du siècle » Samedi 19 septembre, 10h00 Institut protestant de théologie Paris

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Cette exposition constituée de douze panneaux présente la vie et la pensée du philosophe qui traversent le XXe siècle. Elle est aujourd’hui augmentée d’un sujet sur la collaboration d’Emmanuel Macron avec le philosophe, d’un autre sur la réception de son oeuvre par les chercheurs du Fonds Ricoeur et présentée sous forme d’affiches.

Institut protestant de théologie 83 boulevard Arago 75014 Paris Paris 75014 Paris 14e Arrondissement Paris Île-de-France 01 43 31 61 64 https://ipt-edu.fr https://twitter.com/iptheologie La faculté de théologie protestante de Paris a été créée en 1877, dans le cadre de l’Université de Paris, pour remplacer la faculté de Strasbourg devenue allemande. En 1905, suite à la loi de séparation des Églises et de l’État, la faculté est devenue libre, à la charge des Églises réformées de France et de l’Église évangélique luthérienne de

France. Financé majoritairement par des contributions de l’Église protestante unie de France, l’Institut protestant de théologie est soutenu par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche depuis 1981. L’Institut est l’outil de formation des pasteurs (appelés aussi « ministres ») de cette Église. La recherche et l’enseignement de la théologie s’organisent autour de quatre grands axes : les textes bibliques, l’histoire du christianisme, la théologie systématique et la théologie pratique. Cependant, l’enseignement à l’IPT n’est pas seulement destiné aux candidat.e.s au ministère pastoral au sein de l’EPUdF. Il s’adresse aussi à un large public : tous ceux.elles qui ont le souci d’une culture et d’une réflexion théologique, dans la liberté d’examen caractéristique du protestantisme. M6 Saint-Jacques RER B Denfert-Rochereau

Exposition « Paul Ricoeur : la traversée du siècle »

© Fonds Ricoeur