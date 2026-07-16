Exposition Peinture et Céramique Galerie Azimut Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Exposition Peinture et Céramique

Du 15/09 au 26/09/2026 tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h. Galerie Azimut 1 bis rue Matheron Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-15

Dialogue entre deux artistes, l’une céramiste et l’autre peintre, né de leurs rencontres avec la nature et le végétal. Cette confrontation génératrice d’énergie, propose à travers la tension des couleurs et des formes un pur moment d’émotion poétique.

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Galerie Azimut 1 bis rue Matheron Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 82 25 22 galerieazimut@gmail.com

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English :

A dialogue between two artists—one a ceramicist and the other a painter—born of their encounters with nature and the plant world. This dynamic exchange, through the interplay of colors and forms, offers a moment of pure poetic emotion.

L’événement Exposition Peinture et Céramique Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence