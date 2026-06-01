Exposition Peinture & Sculpture Salle de La Margelle Civray samedi 20 juin 2026.

Civray

Exposition Peinture & Sculpture

Salle de La Margelle 12 Place du Générale de Gaulle Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:30:00

fin : 2026-07-01 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Exposition de peinture et sculpture du Groupe Artien à Civray salle de La Margelle 12 Place du Général de Gaulle du 20 juin au 1er juillet. Invité d’honneur, l’Atelier d’Essé, créations en porcelaine papier. Tombola, démonstrations, rencontre avec les artistes… .

Salle de La Margelle 12 Place du Générale de Gaulle Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine artiengroup86@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Peinture & Sculpture

L’événement Exposition Peinture & Sculpture Civray a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou