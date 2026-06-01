Goûter d’exception Opéra Bastien et Bastienne Micro-Folie Civray
Goûter d’exception Opéra Bastien et Bastienne Micro-Folie Civray mercredi 17 juin 2026.
Civray
Goûter d’exception Opéra Bastien et Bastienne
Micro-Folie 2 place Leclerc Civray Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 14:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Goûter Opéra autour de Mozart Bastien et Bastienne (à partir de 6 ans).
Gratuit, sur inscription. .
Micro-Folie 2 place Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine microfolie@civray.fr
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English : Goûter d’exception Opéra Bastien et Bastienne
L’événement Goûter d’exception Opéra Bastien et Bastienne Civray a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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