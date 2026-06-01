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Goûter d’exception Opéra Bastien et Bastienne Micro-Folie Civray

Goûter d’exception Opéra Bastien et Bastienne Micro-Folie Civray

Goûter d’exception Opéra Bastien et Bastienne Micro-Folie Civray mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Micro-Folie

Adresse : 2 place Leclerc

Ville : 86400 Civray

Département : Vienne

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Civray

Goûter d’exception Opéra Bastien et Bastienne

Micro-Folie 2 place Leclerc Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 14:00:00
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-17

Goûter Opéra autour de Mozart Bastien et Bastienne (à partir de 6 ans).

Gratuit, sur inscription.   .

Micro-Folie 2 place Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine   microfolie@civray.fr

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English : Goûter d’exception Opéra Bastien et Bastienne

L’événement Goûter d’exception Opéra Bastien et Bastienne Civray a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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